Умеров назвал состав украинской делегации на переговоры в Женеве

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров назвал состав делегации, которая отправится в Женеву на трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Вместе со мной в состав делегации войдут: (глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, (начальник генерального штаба ВСУ) Андрей Гнатов, (глава фракции "Слуга народа" в Раде) Давид Арахамия, (первый заместитель руководителя офиса Зеленского) Сергей Кислица и (заместитель начальника главного управления разведки минобороны) Вадим Скибицкий", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Зеленский в январе утвердил новый состав украинской делегации на переговорах по урегулированию на Украине. В списке значатся Буданов* как глава делегации, Умеров, Скибицкий, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, советник кабинета Зеленского Александр Бевз, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
11 февраля, 12:24