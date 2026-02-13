Рейтинг@Mail.ru
Умеров назвал состав украинской делегации на переговоры в Женеве - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/umerov-2074211365.html
Умеров назвал состав украинской делегации на переговоры в Женеве
Умеров назвал состав украинской делегации на переговоры в Женеве - РИА Новости, 13.02.2026
Умеров назвал состав украинской делегации на переговоры в Женеве
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров назвал состав делегации, которая отправится в Женеву на трехсторонние... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:17:00+03:00
2026-02-13T16:17:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
рустем умеров
андрей гнатов
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073791407.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073612884.html
россия
украина
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, рустем умеров, андрей гнатов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мирный план сша по украине, женева (город), служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мирный план США по Украине, Женева (город), Служба безопасности Украины
Умеров назвал состав украинской делегации на переговоры в Женеве

В состав делегации Киева на переговоры в Женеве войдут Умеров и Буданов

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров назвал состав делегации, которая отправится в Женеву на трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Оказывают давление": в Киеве сделали заявление о переговорах с Россией
12 февраля, 00:50
"Вместе со мной в состав делегации войдут: (глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, (начальник генерального штаба ВСУ) Андрей Гнатов, (глава фракции "Слуга народа" в Раде) Давид Арахамия, (первый заместитель руководителя офиса Зеленского) Сергей Кислица и (заместитель начальника главного управления разведки минобороны) Вадим Скибицкий", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Зеленский в январе утвердил новый состав украинской делегации на переговорах по урегулированию на Украине. В списке значатся Буданов* как глава делегации, Умеров, Скибицкий, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, советник кабинета Зеленского Александр Бевз, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Эти понимания остаются на столе. Лавров о договоренностях по Украине в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
11 февраля, 12:24
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровАндрей ГнатовСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Мирный план США по УкраинеЖенева (город)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала