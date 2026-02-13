https://ria.ru/20260213/ukraintsy-2074100461.html
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали, какой удар получили украинцы
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали, какой удар получили украинцы - РИА Новости, 13.02.2026
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали, какой удар получили украинцы
Смартфоны многих украинцев массово "переселились" в Россию, пишет Life. РИА Новости, 13.02.2026
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали, какой удар получили украинцы
Life: украинцы лишились такси и доставки из-за "переезда" смартфонов в Челябинск