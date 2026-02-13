Рейтинг@Mail.ru
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали, какой удар получили украинцы
10:41 13.02.2026 (обновлено: 22:36 13.02.2026)
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали, какой удар получили украинцы
Смартфоны многих украинцев массово "переселились" в Россию, пишет Life. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, россия, челябинская область, химки (городской округ в московской области)
В мире, Россия, Челябинская область, Химки (городской округ в Московской области)
"Переехали в Челябинск". СМИ рассказали, какой удар получили украинцы

Life: украинцы лишились такси и доставки из-за "переезда" смартфонов в Челябинск

Площадь Независимости в Киеве во время отключения света
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Смартфоны многих украинцев массово "переселились" в Россию, пишет Life.
"Тысячи украинцев не могут заказать доставку еды и такси, потому что их телефоны "переехали" в Челябинск", — говорится в материале.
Отмечается, причинами сбоя стали ошибки геолокации и работа комплексов радиоэлектронной борьбы.
"Смартфоны киевлян и жителей других городов думают, что они на границе Челябинской области и Башкирии. Из-за этого все мобильные сервисы — от доставки еды и такси до дейтинг-приложений — выдают сообщение "Мы не работаем на территории России" и блокируются", — сообщается в публикации.
По данным издания, банковские операции также отображаются как проведенные на территории России. Например, киевляне чаще всего "оказываются" в подмосковных Химках.
