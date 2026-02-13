Рейтинг@Mail.ru
Киев рассчитывает до 24 февраля получить пакеты помощи
22:19 13.02.2026
Киев рассчитывает до 24 февраля получить пакеты помощи
Украина рассчитывает получить до 24 февраля новые пакеты помощи, в том числе решения по поставкам ракет для ПВО, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, politico, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Politico, НАТО, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Украина рассчитывает получить до 24 февраля новые пакеты помощи, в том числе решения по поставкам ракет для ПВО, заявил Владимир Зеленский.
Издание Politico со ссылкой на источники ранее сообщало, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности началась встреча между высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками.
«
"Сейчас мы можем поработать над самым большим энергетическим пакетом, отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО, над некоторыми вещами, чтобы усилить наших военных – военный пакет. Мы хотим за 10-11 дней – до 24 числа, все партнёры согласились, что сделаем все пакеты поддержки для Украины. Мы хотим, чтобы 24 числа были и пакеты, и решения, и, надеемся, что будут санкции", - сказал Зеленский в эфире украинского телеканал "24", отвечая на вопрос о достигнутых договоренностях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровPoliticoНАТОМирный план США по Украине
 
 
