Президент Чехии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине в Европе

ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. После длительного времени сблизились позиции США, Европы и Украины, теперь за стол переговоров необходимо привлечь Россию, без этого ситуация не изменится, заявил в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел, выступление которого транслировало Чешское ТВ.
"Хорошо, что после длительного времени сблизились позиции США, Европы и Украины. Но необходимо привлечь к столу переговоров (по Украине – ред.) Россию, без этого никуда не продвинемся. Пока Россия никак не демонстрирует большого желания продвинуться в переговорах и настаивает на своих максималистских требованиях, прежде всего, речь идет о территориях – об освобождении той большей части Донбасса, которую по-прежнему защищает Украина и у которой именно здесь созданы наиболее сильные укрепления", - сказал Павел.
По словам Павела, другие препятствия на пути переговоров заключаются в ситуации с Запорожской АЭС, а также в гарантиях безопасности и возможным присутствием иностранных сил безопасности на территории Украины. Эти важные вопросы до сих пор не решены, отметил Павел.
"Но я убежден в том, что нет иного пути, нежели не только продолжать военную поддержку Украины", - подчеркнул чешский президент.