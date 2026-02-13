Президент Чехии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине в Европе

ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. После длительного времени сблизились позиции США, Европы и Украины, теперь за стол переговоров необходимо привлечь Россию, без этого ситуация не изменится, заявил в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел, выступление которого транслировало Чешское ТВ.