Инструкторов ВСУ будут привлекать к работе в немецких учебных центрах - РИА Новости, 13.02.2026
19:33 13.02.2026
Инструкторов ВСУ будут привлекать к работе в немецких учебных центрах
Инструкторов ВСУ будут привлекать к работе в немецких учебных центрах
Представители Украины и Германии подписали в Мюнхене договоренность о привлечении украинских инструкторов к работе в боевых учебных центрах сухопутных войск... РИА Новости, 13.02.2026
германия, украина, мюнхен, андрей сибига, борис писториус, в мире
Германия, Украина, Мюнхен, Андрей Сибига, Борис Писториус, В мире
Инструкторов ВСУ будут привлекать к работе в немецких учебных центрах

Украина и Германия подписали меморандум о привлечении инструкторов ВСУ к работе

© Фото : Sgt. Anthony JonesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители Украины и Германии подписали в Мюнхене договоренность о привлечении украинских инструкторов к работе в боевых учебных центрах сухопутных войск ФРГ, сообщил в пятницу украинский портал "Новости.Live".
"Договоренность между министерством обороны Украины и ... министерством обороны … Германии об интеграции украинских инструкторов в школы и центры сухопутных войск Германии. Документ подписывают министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус", - сообщил портал.
Также сообщается о подписании нескольких меморандумов, включая договоренности о запуске совместных проектов в сфере оборонно-промышленного производства.
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Минобороны Германии предложило Украине замену оружию
12 февраля, 17:47
 
ГерманияУкраинаМюнхенАндрей СибигаБорис ПисториусВ мире
 
 
