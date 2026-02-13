https://ria.ru/20260213/ukraina-2074277604.html
Инструкторов ВСУ будут привлекать к работе в немецких учебных центрах
Представители Украины и Германии подписали в Мюнхене договоренность о привлечении украинских инструкторов к работе в боевых учебных центрах сухопутных войск... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:33:00+03:00
2026-02-13T19:33:00+03:00
2026-02-13T19:33:00+03:00
Инструкторов ВСУ будут привлекать к работе в немецких учебных центрах
Украина и Германия подписали меморандум о привлечении инструкторов ВСУ к работе