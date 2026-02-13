Киев подтвердил даты следующего раунда переговоров

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию пройдет 17-18 февраля в Женеве.