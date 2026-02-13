Рейтинг@Mail.ru
Киев подтвердил даты следующего раунда переговоров - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 13.02.2026
Киев подтвердил даты следующего раунда переговоров
Киев подтвердил даты следующего раунда переговоров - РИА Новости, 13.02.2026
Киев подтвердил даты следующего раунда переговоров
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией,... РИА Новости, 13.02.2026
Киев подтвердил даты следующего раунда переговоров

Умеров: следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет 17 18 февраля

Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию пройдет 17-18 февраля в Женеве.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
"В Женеве 17-18 февраля должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Умеров назвал состав украинской делегации на переговоры в Женеве
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАРустем УмеровДмитрий ПесковВладимир МединскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМирный план США по Украине
 
 
