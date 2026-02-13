https://ria.ru/20260213/ukraina-2074211564.html
Киев подтвердил даты следующего раунда переговоров
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
рустем умеров
дмитрий песков
владимир мединский
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e1e9759434ac4d7edd8fcb655cb5e945.jpg
https://ria.ru/20260213/umerov-2074211365.html
Умеров: следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет 17 18 февраля