14:42 13.02.2026
На Украине объявили в розыск бывшего замглавы офиса Зеленского
в мире, германия, владимир зеленский, мвд украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Германия, Владимир Зеленский, МВД Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
На Украине объявили в розыск бывшего замглавы офиса Зеленского

МВД Украины объявило в розыск экс-замглавы офиса Зеленского Ростислава Шурму

© Офис Президента УкраиныБывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма
Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Офис Президента Украины
Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск подозреваемого в хищении бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурму и его брата Олега, свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Данные о розыске Ростислава и Олега Шурмы появились в карточках подозреваемых на сайте украинского МВД. Оба мужчины обозначены, как скрывающиеся от правоохранителей. Указанная дата "исчезновения" - 12 февраля 2026 года.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 января заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского в хищении средств в размере 3,2 миллиона долларов. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что речь идет о Ростиславе Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год. Позднее Шурма заявил, что постоянно проживает в Германии и хочет участвовать в процессуальных действиях по видеосвязи, выдвинутые ему обвинения он не признает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Зеленский разозлился на журналиста Atlantic после вопроса о коррупции
В миреГерманияВладимир ЗеленскийМВД УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
