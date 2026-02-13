https://ria.ru/20260213/ukraina-2074179972.html
На Украине объявили в розыск бывшего замглавы офиса Зеленского
На Украине объявили в розыск бывшего замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 13.02.2026
На Украине объявили в розыск бывшего замглавы офиса Зеленского
Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск подозреваемого в хищении бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурму и его брата Олега,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:42:00+03:00
2026-02-13T14:42:00+03:00
2026-02-13T14:42:00+03:00
в мире
германия
владимир зеленский
мвд украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970234197_160:0:1545:779_1920x0_80_0_0_258eade176e9682baeccc69198179833.jpg
https://ria.ru/20260212/zelenskij-2074049998.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970234197_333:0:1372:779_1920x0_80_0_0_5d3cdd8e0ea99ba5522601d35c234c23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, владимир зеленский, мвд украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Германия, Владимир Зеленский, МВД Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
На Украине объявили в розыск бывшего замглавы офиса Зеленского
МВД Украины объявило в розыск экс-замглавы офиса Зеленского Ростислава Шурму