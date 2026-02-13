https://ria.ru/20260213/ukraina-2074169399.html
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.02.2026
