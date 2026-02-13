"Ясно дали понять". На Западе сообщили Украине плохие новости из-за России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вашингтон не предоставит Киеву гарантии безопасности до подписания мирного договора, пишет Politico со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, президент США Дональд Трамп стремится уладить и закрепить множество вопросов перед заключением договора.
"Он не хочет его просто подписать, потому что если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?" — заявил источник.
Он отметил, что территориальный вопрос является "главным камнем преткновения".
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.