"Ясно дали понять". На Западе сообщили Украине плохие новости из-за России - РИА Новости, 13.02.2026
12:35 13.02.2026 (обновлено: 12:44 13.02.2026)
"Ясно дали понять". На Западе сообщили Украине плохие новости из-за России
Вашингтон не предоставит Киеву гарантии безопасности до подписания мирного договора, пишет Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вашингтон не предоставит Киеву гарантии безопасности до подписания мирного договора, пишет Politico со ссылкой на источники.
"США ясно дали понять Украине, что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности <…> до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении конфликта", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Atlantic допустил выход Трампа из переговоров по Украине
12 февраля, 23:42
По словам собеседника издания, президент США Дональд Трамп стремится уладить и закрепить множество вопросов перед заключением договора.
"Он не хочет его просто подписать, потому что если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в ​​этом смысл?" — заявил источник.
Он отметил, что территориальный вопрос является "главным камнем преткновения".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СМИ: окружение Зеленского боится, что возможность сделки с Россией исчезнет
12 февраля, 23:55

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Зеленский предпочел боевые действия "плохому" соглашению, пишет Atlantic
12 февраля, 23:50
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В пятницу Politico сообщило, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины по украинскому урегулированию может пройти на будущей неделе в Майами или Абу-Даби.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рубио пошутил, что его поездка по европейским странам не включает Россию
Вчера, 02:19
 
В миреУкраинаМоскваСШАВладимир ПутинДональд ТрампPoliticoВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
