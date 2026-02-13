"Ясно дали понять". На Западе сообщили Украине плохие новости из-за России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вашингтон не предоставит Киеву гарантии безопасности до подписания мирного договора, пишет Politico со ссылкой на источники.

"Он не хочет его просто подписать, потому что если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в ​​этом смысл?" — заявил источник.