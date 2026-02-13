ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Канадцы продолжают ехать за деньгами на Украину, вступая в отряды наемников ВСУ, но особой массовости нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Канадцы продолжают ехать за деньгами, которые предлагает иностранцам банда (Владимира) Зеленского при вступлении в наемнические отряды при ВСУ. По нашим оценкам, особой массовости нет", - сказал он агентству.

Российский дипломат добавил, что имеются случаи, когда наемники разочаровываются, сталкиваясь и с реальностью на поле боя, и с нечистоплотностью киевского режима, после чего возвращаются домой живыми, хотя другим везет меньше.