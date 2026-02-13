Рейтинг@Mail.ru
Канадцы продолжают ехать за деньгами на Украину, рассказал российский посол - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074113232.html
Канадцы продолжают ехать за деньгами на Украину, рассказал российский посол
Канадцы продолжают ехать за деньгами на Украину, рассказал российский посол - РИА Новости, 13.02.2026
Канадцы продолжают ехать за деньгами на Украину, рассказал российский посол
Канадцы продолжают ехать за деньгами на Украину, вступая в отряды наемников ВСУ, но особой массовости нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:25:00+03:00
2026-02-13T11:25:00+03:00
в мире
украина
россия
оттава
олег степанов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260213/evakuatsiya-2074082498.html
украина
россия
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, оттава, олег степанов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Оттава, Олег Степанов, Вооруженные силы Украины
Канадцы продолжают ехать за деньгами на Украину, рассказал российский посол

Посол Степанов: канадцы продолжают вступать в ряды наемников ВСУ

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Канадцы продолжают ехать за деньгами на Украину, вступая в отряды наемников ВСУ, но особой массовости нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
«
"Канадцы продолжают ехать за деньгами, которые предлагает иностранцам банда (Владимира) Зеленского при вступлении в наемнические отряды при ВСУ. По нашим оценкам, особой массовости нет", - сказал он агентству.
Российский дипломат добавил, что имеются случаи, когда наемники разочаровываются, сталкиваясь и с реальностью на поле боя, и с нечистоплотностью киевского режима, после чего возвращаются домой живыми, хотя другим везет меньше.
"Разумеется, к их вербовке на территории Канады причастна украинская сторона и диаспора", - отметил Степанов.
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Беженка рассказала, сколько на Украине платят за эвакуацию детей
Вчера, 09:11
 
В миреУкраинаРоссияОттаваОлег СтепановВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала