В Ровненской области прогремели две серии взрывов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Две серии взрывов прогремели в городе Сарны Ровненской области Украины в пятницу утром, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"Звуки взрывов были слышны в Сарнах в Ровненской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".