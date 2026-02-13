Рейтинг@Mail.ru
Украина должна быть освобождена от идеологического ига, заявил Сальдо - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 13.02.2026
Украина должна быть освобождена от идеологического ига, заявил Сальдо
Украина должна быть освобождена от идеологического ига, заявил Сальдо - РИА Новости, 13.02.2026
Украина должна быть освобождена от идеологического ига, заявил Сальдо
Украина должна быть освобождена от идеологического ига, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.02.2026
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
Украина должна быть освобождена от идеологического ига, заявил Сальдо

Сальдо назвал освобождение Украины от идеологического ига задачей ВС РФ

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Украина должна быть освобождена от идеологического ига, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Люди, которые живут на всей оставшейся территории Украины, еще находится под управлением киевского режима. И наша задача, наших вооруженных сил, освободить их от того ига идеологического и от той раболепной ситуации, в которую они сейчас поставлены. И это вдохновляет наших воинов", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он подчеркнул, что российские войска ведут справедливую борьбу, нацеленную на будущее России.
