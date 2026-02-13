https://ria.ru/20260213/ukraina-2074097542.html
Украина должна быть освобождена от идеологического ига, заявил Сальдо
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Украина должна быть освобождена от идеологического ига, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Люди, которые живут на всей оставшейся территории Украины, еще находится под управлением киевского режима. И наша задача, наших вооруженных сил, освободить их от того ига идеологического и от той раболепной ситуации, в которую они сейчас поставлены. И это вдохновляет наших воинов", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он подчеркнул, что российские войска ведут справедливую борьбу, нацеленную на будущее России
