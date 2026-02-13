СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Месть канцлера Германии Фридриха Мерца французскому лидеру Эммануэлю Макрону из-за провала плана по передаче замороженных российских активов Украине рискует разрушить якобы европейское единство в борьбе с Россией, пишет итальянская газета La Repubblica.
"Итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь — чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы — она превращается в нечто большее", — говорится в материале.
Как считает издание, Мерц обвиняет председателя Евросовета Антониу Кошту и президента Франции Эммануэля Макрона в том, что они устроили для него ловушку в виде кредита в 90 миллиардов евро для Киева.
"Таким образом, его цель состоит в достижении двух незыблемых задач: прекращении выпуска новых еврооблигаций и создании системы обороны, основанной на национальных армиях", — говорится в материале.
В среду Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Голосование ЕП стало последним необходимым этапом для окончательного утверждения этого кредита. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025-го. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
