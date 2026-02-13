Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 13.02.2026 (обновлено: 14:49 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074064262.html
СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины
СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины - РИА Новости, 13.02.2026
СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины
Месть канцлера Германии Фридриха Мерца французскому лидеру Эммануэлю Макрону из-за провала плана по передаче замороженных российских активов Украине рискует... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T03:17:00+03:00
2026-02-13T14:49:00+03:00
в мире
украина
россия
бельгия
эммануэль макрон
фридрих мерц
антониу кошта
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070939982_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_c4b2a2f9a444567b01581008808792ef.jpg
https://ria.ru/20260213/germaniya-2074060238.html
https://ria.ru/20260212/kontakt-2073884380.html
https://ria.ru/20260212/makron-2074026957.html
https://ria.ru/20260212/makron-2073913631.html
украина
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070939982_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_471633a23c35d7cd579ac29e8b1f3434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, бельгия, эммануэль макрон, фридрих мерц, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Россия, Бельгия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины

La Repubblica: месть обиженного из-за Украины Мерца грозит ЕС расколом

© REUTERS / Annegret HilseКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Месть канцлера Германии Фридриха Мерца французскому лидеру Эммануэлю Макрону из-за провала плана по передаче замороженных российских активов Украине рискует разрушить якобы европейское единство в борьбе с Россией, пишет итальянская газета La Repubblica.
Издание отмечает, что Мерц, проигравший схватку за конфискацию российских активов в Бельгии и борьбу против соглашения с Меркосур, затаил обиду и начал разрабатывать план мести.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ: немцы захотели, чтобы Мерц позвонил Путину
Вчера, 02:14
"Итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь — чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы — она превращается в нечто большее", — говорится в материале.
Как считает издание, Мерц обвиняет председателя Евросовета Антониу Кошту и президента Франции Эммануэля Макрона в том, что они устроили для него ловушку в виде кредита в 90 миллиардов евро для Киева.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Ни Макрон, ни Мерц не делали попыток контакта с Путиным, заявил Песков
12 февраля, 12:55
"Таким образом, его цель состоит в достижении двух незыблемых задач: прекращении выпуска новых еврооблигаций и создании системы обороны, основанной на национальных армиях", — говорится в материале.
Вчера газета Handelsblatt отметила, что позиции Мерца и Макрона не сходятся как минимум по шести важным проблемам, среди которых — вопрос об использовании еврооблигаций, сделка ЕС с Меркосур и недавняя поездка французского представителя в Москву.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности
12 февраля, 21:04
В среду Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Голосование ЕП стало последним необходимым этапом для окончательного утверждения этого кредита. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025-го. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Макрон загнал себя в изоляцию перед саммитом ЕС, пишет Bild
12 февраля, 14:27
 
В миреУкраинаРоссияБельгияЭммануэль МакронФридрих МерцАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала