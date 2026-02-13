https://ria.ru/20260213/udar-2074170416.html
ВСУ ударили по зданию гуманитарного штаба в Запорожской области
ВСУ ударили по зданию гуманитарного штаба в Запорожской области - РИА Новости, 13.02.2026
ВСУ ударили по зданию гуманитарного штаба в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по зданию гуманитарного штаба и почты в запорожском селе Сладководное, пострадал один человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 13.02.2026
2026
ВСУ ударили по зданию гуманитарного штаба в Запорожской области
ВСУ ударили по зданию гуманитарного штаба и почты в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по зданию гуманитарного штаба и почты в запорожском селе Сладководное, пострадал один человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В селе Сладководное Куйбышевского муниципального округа атаке противника подверглось здание, где размещается территориальное отделение администрации округа по группе сёл. Здесь же располагается гуманитарный штаб. Также пострадало почтовое отделение "Почты Таврии", которое находится в здании администрации", - написал Балицкий
в своем Telegram-канале
.
По его словам, противник бил прицельно, чтобы нарушить работу важного социального объекта.
"В здании выбиты стёкла, повреждена оргтехника, есть разрушения. Пострадал местный житель - мужчина 1988 года рождения получил осколочное ранение в ногу", - подчеркнул губернатор, добавив, что к восстановлению помещений здания уже приступили, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу администрации и почты.