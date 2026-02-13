ВСУ ударили по зданию гуманитарного штаба в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по зданию гуманитарного штаба и почты в запорожском селе Сладководное, пострадал один человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В здании выбиты стёкла, повреждена оргтехника, есть разрушения. Пострадал местный житель - мужчина 1988 года рождения получил осколочное ранение в ногу", - подчеркнул губернатор, добавив, что к восстановлению помещений здания уже приступили, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу администрации и почты.