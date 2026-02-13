Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 13.02.2026
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 13.02.2026
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
Российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:15:00+03:00
2026-02-13T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
2026
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 7 по 13 февраля текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
