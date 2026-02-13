ВСУ ударили по детской площадке в запорожской Васильевке

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Детская площадка попала под удар ВСУ в запорожской Васильевке, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА на улице Чекистов в городе Васильевке, в непосредственной близости от жилого дома, пострадал гражданский автомобиль. Серьезные повреждения получила детская площадка. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале

По его словам, снаряд с таймером и детонатором упал там, где днем играют дети.