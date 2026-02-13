ВСУ ударили по детской площадке в запорожской Васильевке

https://ria.ru/20260213/udar-2074060117.html
Детская площадка попала под удар ВСУ в запорожской Васильевке, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 13.02.2026
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Детская площадка попала под удар ВСУ в запорожской Васильевке, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА на улице Чекистов в городе Васильевке, в непосредственной близости от жилого дома, пострадал гражданский автомобиль. Серьезные повреждения получила детская площадка. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Балицкий
в своем Telegram-канале
.
По его словам, снаряд с таймером и детонатором упал там, где днем играют дети.
"Это чистый, неприкрытый террор и цинизм, когда прицельно бьют по мирной жизни", - подчеркнул губернатор.