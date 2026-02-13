Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей, сообщили журналистам в Ученые Сеченовского Университета нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Исследователи Сеченовского Университета показали, что биологически активные вещества, выделяемые мезенхимными стромальными клетками (МСК) из жировой ткани человека, способны "переключать" иммунные клетки из режима воспаления в режим восстановления", - рассказали в университете.

Там уточнили, что такой подход может стать основой для новых противовоспалительных и регенеративных технологий - от лечения травм до создания биоэквивалентов тканей.