https://ria.ru/20260213/uchenye-2074120028.html
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей - РИА Новости, 13.02.2026
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей
Ученые Сеченовского Университета нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:47:00+03:00
2026-02-13T11:47:00+03:00
2026-02-13T11:47:00+03:00
хорошие новости
общество
здоровье
первый мгму имени сеченова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155037/67/1550376751_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_5c6e4c0026ac1eb5856891e24e7b5b8e.jpg
https://ria.ru/20250929/preparat-2045217220.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155037/67/1550376751_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_07d6b2b30aeca81159a9ffe437b3ed48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, первый мгму имени сеченова, россия
Хорошие новости, Общество, Здоровье, Первый МГМУ имени Сеченова, Россия
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей
В Сеченовке нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Ученые Сеченовского Университета нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей, сообщили журналистам в пресс-службе
вуза.
"Исследователи Сеченовского Университета показали, что биологически активные вещества, выделяемые мезенхимными стромальными клетками (МСК) из жировой ткани человека, способны "переключать" иммунные клетки из режима воспаления в режим восстановления", - рассказали в университете.
Там уточнили, что такой подход может стать основой для новых противовоспалительных и регенеративных технологий - от лечения травм до создания биоэквивалентов тканей.
"Следующий этап исследований - изучить действие таких сред в более сложных моделях и оценить их потенциал для разработки биомедицинских продуктов. По словам ученых, технология может улучшить приживление биоматериалов и повысить эффективность восстановления тканей в хирургии, стоматологии и регенеративной медицине", - заключили в вузе.