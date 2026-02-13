Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей
Хорошие новости
 
11:47 13.02.2026
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей - РИА Новости, 13.02.2026
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей
Ученые Сеченовского Университета нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. РИА Новости, 13.02.2026
хорошие новости
общество
здоровье
первый мгму имени сеченова
россия
россия
общество, здоровье, первый мгму имени сеченова, россия
Хорошие новости, Общество, Здоровье, Первый МГМУ имени Сеченова, Россия
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей

В Сеченовке нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета нашли способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"Исследователи Сеченовского Университета показали, что биологически активные вещества, выделяемые мезенхимными стромальными клетками (МСК) из жировой ткани человека, способны "переключать" иммунные клетки из режима воспаления в режим восстановления", - рассказали в университете.
Там уточнили, что такой подход может стать основой для новых противовоспалительных и регенеративных технологий - от лечения травм до создания биоэквивалентов тканей.
"Следующий этап исследований - изучить действие таких сред в более сложных моделях и оценить их потенциал для разработки биомедицинских продуктов. По словам ученых, технология может улучшить приживление биоматериалов и повысить эффективность восстановления тканей в хирургии, стоматологии и регенеративной медицине", - заключили в вузе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
