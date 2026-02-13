"Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали автомобиль разведчикам

"Единая Россия" и фонд "Наша Правда" в ходе встречи с бойцами в штабе общественной поддержки в Геническе

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" в ходе встречи с бойцами в штабе общественной поддержки в Геническе передали автомобиль разведчикам на херсонском направлении и генераторы в прифронтовые округа, "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" в ходе встречи с бойцами в штабе общественной поддержки в Геническе передали автомобиль разведчикам на херсонском направлении и генераторы в прифронтовые округа, сообщили на сайте партии.

"Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и руководитель ЦИК Александр Сидякин передали военнослужащим и командиру отряда Минобороны России автомобиль отечественного производства для выполнения специальных задач... По итогам форума местных отделений для организации штабов по оказанию помощи и развёртыванию пунктов обогрева на базе местных отделений партии прифронтовых Алёшкинского, Голопристанского, Скадовского и Великолепетихского округов Херсонской области их секретарям передали резервные источники питания — бензиновые генераторы", - говорится в публикации.

Как отметили на сайте, Якушев поблагодарил военнослужащих за защиту Родины и пожелал скорейшей победы. Он также отметил готовность партии и фонда обеспечить бойцов оборудованием при необходимости.