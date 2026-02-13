https://ria.ru/20260213/tyl-2074206755.html
"Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали автомобиль разведчикам
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
"Единая Россия" и фонд "Наша Правда" в ходе встречи с бойцами в штабе общественной поддержки в Геническе передали автомобиль разведчикам на херсонском направлении и генераторы в прифронтовые округа, сообщили
на сайте партии.
"Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и руководитель ЦИК Александр Сидякин передали военнослужащим и командиру отряда Минобороны России автомобиль отечественного производства для выполнения специальных задач... По итогам форума местных отделений для организации штабов по оказанию помощи и развёртыванию пунктов обогрева на базе местных отделений партии прифронтовых Алёшкинского, Голопристанского, Скадовского и Великолепетихского округов Херсонской области их секретарям передали резервные источники питания — бензиновые генераторы", - говорится в публикации.
Как отметили на сайте, Якушев поблагодарил военнослужащих за защиту Родины и пожелал скорейшей победы. Он также отметил готовность партии и фонда обеспечить бойцов оборудованием при необходимости.
На сайте напомнили, что "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" создали Центр беспилотных систем и технологий. Он объединяет более 350 организаций разработчиков и производителей беспилотных систем гражданского и двойного назначения, средств РЭБ и РЭР, анти-БПЛА и ГПВО, а также иных изделий специального назначения для нужд Вооружённых сил РФ.