07:35 13.02.2026
Оператор рассказал об обязательствах перед туристами из России на Кубе
россия, куба, сша, виктор коронелли, дмитрий песков
Россия, Куба, США, Виктор Коронелли, Дмитрий Песков
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обязательства перед находящимися на Кубе туристами из России выполняются, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.
"Мы сейчас выполняем наши обязательства перед партнёрами и туристами, которые находятся в данный момент на Кубе", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что после отбытия находящихся на острове путешественников новых заездов не планируется.
Также он сообщил, что на фоне дефицита топлива его компания перестала продавать некоторые услуги, такие как организация индивидуальных рыбалок и катаний на яхте.
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
РоссияКубаСШАВиктор КоронеллиДмитрий Песков
 
 
