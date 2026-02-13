Оператор рассказал об обязательствах перед туристами из России на Кубе

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обязательства перед находящимися на Кубе туристами из России выполняются, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.

"Мы сейчас выполняем наши обязательства перед партнёрами и туристами, которые находятся в данный момент на Кубе", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что после отбытия находящихся на острове путешественников новых заездов не планируется.