Миляев: концепцию "Инженеров будущего" выстроим по тематике Года единства

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Тульской области, член бюро СоюзМаш России Дмитрий Миляев в пятницу провел заседание оргкомитета XIV Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Форум пройдет с 23 июня по 3 июля в парк-отеле "Шахтер" в Тульской области. В нем примут участие руководители структурных подразделений промышленных компаний, молодые специалисты, студенты и аспиранты высших учебных заведений. Количество участников, спикеров и гостей составит около 1500 человек, из них на площадке ожидается 1000 участников. Среди участников и волонтеров будут в том числе представители иностранных государств. Торжественное открытие форума состоится 24 июня. В основе концепции открытия — тематика Года единства народов России, популяризация семейных ценностей и три юбилейные даты региона: 50-летие присвоения Туле почетного звания "город-герой"; 85-летие героической обороны города Тулы в годы Великой Отечественной войны; 880-летие основания Тулы.

"Высокий организационный уровень форума, проходящего с 2022 года на тульской земле, – это результат плодотворного сотрудничества правительства Тульской области, аппарата Союза машиностроителей России, Федерального агентства по делам молодежи и промышленных предприятий Тульской области", - отметил Миляев.

Концепция форума "Инженеры будущего" в этом году будет выстроена с учетом тематики Года единства народов России и памятных дат региона.

"Опыт прошлых лет стал для нас надежным фундаментом. Мы должны сделать все возможное, чтобы и в этом году провести форум на высоком организационном уровне. С учетом того, что форум проводится на тульской земле на постоянной основе, необходимо уделять особое внимание новым форматам и идеям, качественным изменениям программы форума", - подчеркнул губернатор.

Заместитель исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России", заместитель председателя оргкомитета Наталья Попова рассказала о концепции деловой и образовательной программы форума и лагеря "Звездный". В 2025 году в лагере прошла первая в России профильная смена "Инженеры будущего. Первые", в которой приняли участие 275 детей из 26 регионов РФ, в том числе победители олимпиады "Звезда" и дети сотрудников оборонных предприятий.

По словам Миляева, смена лагеря "Звездный" зарекомендовала себя как один из наиболее ярких элементов форума в 2025 году. Губернатор также поддержал инициативу разработки алгоритма квотирования.

Глава региона отметил, что лагерь "Звездный" должен стать местом, в которое ребятам хотелось бы вернуться и подчеркнул важность интеграции программы форума и программы профильной смены в лагере, необходимость проведения совместных мероприятий.