Центробанк объяснил рост цен в январе
Центробанк объяснил рост цен в январе - РИА Новости, 13.02.2026
Центробанк объяснил рост цен в январе
Рост цен в России в январе значимо ускорился под влиянием разовых факторов, после их исчерпания инфляция возобновит снижение, говорится в пресс-релизе по итогам РИА Новости, 13.02.2026
Центробанк объяснил рост цен в январе
ЦБ: рост цен в январе ускорился под влиянием разовых факторов