Японо-русский центр обменов подтвердил получение заявок на участие
Японо-русский центр обменов подтвердил получение заявок на участие
13.02.2026
Японо-российский центр обменов получил заявки на участие в программе в РФ
ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Японо-российский центр молодежных обменов подтвердил РИА Новости, что уже получил несколько заявок на участие в программе направления молодых исследователей в Россию.
“Мы получили несколько запросов”, - сообщили собеседники агентства.
В последующем заявки пройдут верификацию, а кандидаты, которые будут отобраны, должны будут пройти собеседование в МИД Японии.
Японо-российская программа обмена для молодых исследователей нацелена на поддержку перспективных молодых научных работников из обеих стран в проведении исследований, способствующих взаимопониманию и развитию сотрудничества между Японией
и Россией
. Последний раз обмены в рамках данной программы были реализованы в 2019 году.