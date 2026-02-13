Рейтинг@Mail.ru
Японо-русский центр обменов подтвердил получение заявок на участие
15:03 13.02.2026
Японо-русский центр обменов подтвердил получение заявок на участие
Японо-русский центр обменов подтвердил получение заявок на участие
россия, япония
Россия, Япония
Японо-русский центр обменов подтвердил получение заявок на участие

Японский флаг в Токио
Японский флаг в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Японский флаг в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Японо-российский центр молодежных обменов подтвердил РИА Новости, что уже получил несколько заявок на участие в программе направления молодых исследователей в Россию.
“Мы получили несколько запросов”, - сообщили собеседники агентства.
В последующем заявки пройдут верификацию, а кандидаты, которые будут отобраны, должны будут пройти собеседование в МИД Японии.
Японо-российская программа обмена для молодых исследователей нацелена на поддержку перспективных молодых научных работников из обеих стран в проведении исследований, способствующих взаимопониманию и развитию сотрудничества между Японией и Россией. Последний раз обмены в рамках данной программы были реализованы в 2019 году.
Государственные флаги России (справа) и Японии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Отношения России и Японии достигли низшей точки, заявил посол
Вчера, 04:20
 
