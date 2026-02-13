https://ria.ru/20260213/tsentr-2074125986.html
ВСУ потеряли почти 1900 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли почти 1900 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 13.02.2026
ВСУ потеряли почти 1900 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1895 военных, пять танков, включая два Leopard, за неделю в зоне действий группировки "Центр", сообщило Минобороны РФ.
