В ЦБ рассказали, сколько мошеннических операций предотвратили за 2025 год

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банки в 2025 году предотвратили с помощью антифрод-систем почти вдвое больше мошеннических операций, чем годом ранее, – 134,2 миллиона против 72,2 миллиона в 2024 году, сообщил регулятор.

