В ЦБ рассказали, сколько мошеннических операций предотвратили за 2025 год
Банки в 2025 году предотвратили с помощью антифрод-систем почти вдвое больше мошеннических операций, чем годом ранее, – 134,2 миллиона против 72,2 миллиона в... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:09:00+03:00
2026-02-13T17:09:00+03:00
2026-02-13T17:12:00+03:00
россия
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банки в 2025 году предотвратили с помощью антифрод-систем почти вдвое больше мошеннических операций, чем годом ранее, – 134,2 миллиона против 72,2 миллиона в 2024 году, сообщил регулятор.
"Банки в 2025 году предотвратили с помощью антифрод-систем почти вдвое больше мошеннических операций, чем годом ранее, – 134,2 миллиона против 72,2 миллиона в 2024 году", - говорится в "Обзоре операций, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций".