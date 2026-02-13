Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ рассказали, сколько мошеннических операций предотвратили за 2025 год
17:09 13.02.2026 (обновлено: 17:12 13.02.2026)
В ЦБ рассказали, сколько мошеннических операций предотвратили за 2025 год
В ЦБ рассказали, сколько мошеннических операций предотвратили за 2025 год
россия, центральный банк рф (цб рф), криминал
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Криминал
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банки в 2025 году предотвратили с помощью антифрод-систем почти вдвое больше мошеннических операций, чем годом ранее, – 134,2 миллиона против 72,2 миллиона в 2024 году, сообщил регулятор.
"Банки в 2025 году предотвратили с помощью антифрод-систем почти вдвое больше мошеннических операций, чем годом ранее, – 134,2 миллиона против 72,2 миллиона в 2024 году", - говорится в "Обзоре операций, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россиян предупредили о мошеннических звонках с коротких номеров банков
7 февраля, 03:49
 
