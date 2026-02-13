https://ria.ru/20260213/tsb-2074213530.html
ЦБ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах
ЦБ РФ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 13.02.2026
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
