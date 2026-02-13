Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/tsb-2074213530.html
ЦБ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах
ЦБ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах
ЦБ РФ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:26:00+03:00
2026-02-13T16:26:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg
https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074212039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83e9ea3c36f89861b30cb19a5889ba36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах

Набиуллина: ЦБ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЦБ РФ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Наш сценарий прогноза по цене на нефть не предполагает исчерпания ФНБ на прогнозном периоде, на прогнозном горизонте", - ответила она на вопрос, как ЦБ оценивает риск исчерпания ликвидной части ФНБ на фоне существенного снижения Банком России прогноза по цене на нефть для налогообложения.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ЦБ будет отслеживать риски ухода бизнеса в тень из-за повышения НДС
Вчера, 16:20
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала