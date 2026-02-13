Рейтинг@Mail.ru
16:17 13.02.2026
ЦБ не меняет таргет по инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ РФ не меняет таргет по инфляции, он будет достигнут в 2027 году, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
Набиуллина: ЦБ не меняет таргет по инфляции, он будет достигнут в 2027 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЦБ РФ не меняет таргет по инфляции, он будет достигнут в 2027 году, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы не отодвинули таргет. Мы таргет не меняем, он на то и таргет, что он неизменный. Но в терминах годовой инфляции, действительно, таргет мы достигаем в 2027 году", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Ключевая ставка Банка России 13 февраля 2026
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияИнфляция
 
 
