ЦБ не меняет таргет по инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ РФ не меняет таргет по инфляции, он будет достигнут в 2027 году, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
инфляция
россия
Новости
ru-RU
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, инфляция
