ЦБ не ожидает новой волны инфляции в России - РИА Новости, 13.02.2026
15:52 13.02.2026 (обновлено: 16:09 13.02.2026)
ЦБ не ожидает новой волны инфляции в России
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
россия
россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЦБ не ждет новой волны инфляции в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы не ждем новой волны инфляции... Мы ожидаем, что инфляция возобновит снижение и по итогам года будет в пределах 4,5-5,5%", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Сам бизнес, по данным нашего мониторинга, не ждет новой волны ускорения инфляции. Наоборот, в феврале ценовые ожидания бизнеса существенно снизились и вернулись к средним уровням прошлого года", - добавила она.
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
