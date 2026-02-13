https://ria.ru/20260213/tsb-2074205023.html
ЦБ не ожидает новой волны инфляции в России
ЦБ не ожидает новой волны инфляции в России - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ не ожидает новой волны инфляции в России
ЦБ не ждет новой волны инфляции в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:52:00+03:00
2026-02-13T15:52:00+03:00
2026-02-13T16:09:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
Набиуллина: ЦБ не ожидает новой волны инфляции в России
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЦБ не ждет новой волны инфляции в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы не ждем новой волны инфляции... Мы ожидаем, что инфляция возобновит снижение и по итогам года будет в пределах 4,5-5,5%", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Сам бизнес, по данным нашего мониторинга, не ждет новой волны ускорения инфляции. Наоборот, в феврале ценовые ожидания бизнеса существенно снизились и вернулись к средним уровням прошлого года", - добавила она.