ЦБ теперь уверен в продолжении снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Центробанк РФ сейчас имеет больше уверенности, что он сможет продолжить снижение ключевой ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается сигнала, сейчас у нас больше уверенности в том, что мы можем продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказала она.