ЦБ теперь уверен в продолжении снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ теперь уверен в продолжении снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ теперь уверен в продолжении снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина
Центробанк РФ сейчас имеет больше уверенности, что он сможет продолжить снижение ключевой ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 13.02.2026
