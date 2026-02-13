Рейтинг@Mail.ru
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
15:23 13.02.2026
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
Банк России надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден, хотя эффект повышения НДС еще может сказаться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
2026
Здание Центрального банка России
Здание Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банк России надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден, хотя эффект повышения НДС еще может сказаться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается пика инфляционных ожиданий, мы будем внимательно следить. Я уже сказала, что эффект НДС, повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях, хотя, на наш взгляд, все-таки эффекты вторичные ограничены. Будем надеяться, что пик инфляционных ожиданий тоже пройден. Но для нас важна скорость их снижения, потому что они остаются на высоком уровне, и весь прошлый год были на достаточно высоком уровне", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияИнфляция
 
 
Заголовок открываемого материала