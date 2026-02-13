https://ria.ru/20260213/tsb-2074194518.html
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
Банк России надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден, хотя эффект повышения НДС еще может сказаться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
