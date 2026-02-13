https://ria.ru/20260213/tsb-2074157372.html
ЦБ оценил ситуацию с ростом российской экономики
ЦБ оценил ситуацию с ростом российской экономики
Российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. РИА Новости, 13.02.2026
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ЦБ оценил ситуацию с ростом российской экономики
ЦБ: российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста