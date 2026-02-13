Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оценил ситуацию с ростом российской экономики
13:33 13.02.2026
ЦБ оценил ситуацию с ростом российской экономики
Российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России. РИА Новости, 13.02.2026
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России.
"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", - сообщил ЦБ.
Банк России по итогам заседания в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
