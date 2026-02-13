Русская тройка: об особенностях национального вида спорта

В конце января 2026 года русской тройке был присвоен статус национального вида спорта. Конный экипаж плотно вошел в российскую культурную жизнь – в песни, в литературные произведения и даже на транспортные карты. О том, чем знаменитая тройка отличается от других конных экипажей и в чем состоят особенности русской национальной езды, – в фотоленте РИА Новости.