Русская тройка: об особенностях национального вида спорта

Русская тройка – единственная в мире запряжка разноаллюрных лошадей. Центральная лошадь идет быстрой рысью, боковые – галопом. Это позволяет экипажу развивать высокую скорость (до 50 километров в час), а лошадям – меньше уставать.
Особой популярностью в России тройка пользовалась зимой – можно скакать по степи или по льду замерзших рек. В Европе тройка не прижилась из-за узких дорог. Зато русская упряжка – практически вездеход.
Лошадь в центре экипажа называется коренник, обычно это самое сильное животное в упряжке. Боковые, пристегнутые постромками, к кореннику – пристяжные.
Почему пристяжные лошади часто смотрят в разные стороны? Для сохранения равновесия, поскольку правая лошадь обычно начинает скачку с левой ноги, а левая пристяжная – с правой. Запутаться в ногах на большой скорости – очень легко.
Часто в тройки запрягают лошадей вятской породы. Эти приземистые, некрупные скакуны славятся своей выносливостью.
Специально для езды на тройках была выведена особая порода красивых лошадей, которые переносят любой климат, любые расстояния и любые дороги. Порода получила название "орловский рысак".
Хорошим тоном среди наездников считается украшать ярким орнаментом или позолотой дугу над коренной лошадью. Красивая роспись дуги придавала наезднику статус и служила чем-то вроде талисмана.
Особой популярностью катание на русских тройках имело зимой, а на масленичную неделю становилось всенародной забавой. Во времена СССР на ВДНХ или в парке "Сокольники" покататься на тройке мог любой желающий.
Феномен русской тройки нашел отражение во всех сферах жизни. Например, о ней было сложено множество романсов. О тройке писали Александр Пушкин, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Лев Толстой. В советское время тройку показывали в таких фильмах, как "Кубанские казаки", "Иван Васильевич меняет профессию", "Чародеи". В настоящее время тройка тоже с нами. Например, транспортная карта "Тройка", работающая в Москве, получила свое название в честь самой быстрой конной запряжки.
С 2000 года ежегодно проводятся соревнования русских троек. В 2022 году при поддержке Минсельхоза РФ и АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" возобновлены соревнования Призовых русских троек. Там выступают запряжки из Архангельской, Вологодской, Костромской, Владимирской области. Ожидается, что с получением статуса национального вида спорта новые тройки и их наездники начнут появляться по всей России.
