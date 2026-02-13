Рейтинг@Mail.ru
Русская тройка: об особенностях национального вида спорта - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Русская тройка - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Русская тройка
 
09:30 13.02.2026 (обновлено: 12:44 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/troyka-2073379400.html
Русская тройка: об особенностях национального вида спорта
Русская тройка: об особенностях национального вида спорта - РИА Новости, 13.02.2026
Русская тройка: об особенностях национального вида спорта
В конце января 2026 года русской тройке был присвоен статус национального вида спорта. Конный экипаж плотно вошел в российскую культурную жизнь – в песни, в... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:30:00+03:00
2026-02-13T12:44:00+03:00
фото
русская тройка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073376374_0:51:2657:1546_1920x0_80_0_0_464e973375fefa435e324ad5e7f91033.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073376374_0:0:2131:1598_1920x0_80_0_0_6805a63dcd95e0ddc4e9509eb99c17c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото, Русская тройка

Русская тройка: об особенностях национального вида спорта

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В конце января 2026 года русской тройке был присвоен статус национального вида спорта. Конный экипаж плотно вошел в российскую культурную жизнь – в песни, в литературные произведения и даже на транспортные карты. О том, чем знаменитая тройка отличается от других конных экипажей и в чем состоят особенности русской национальной езды, – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Русская тройка – единственная в мире запряжка разноаллюрных лошадей. Центральная лошадь идет быстрой рысью, боковые – галопом. Это позволяет экипажу развивать высокую скорость (до 50 километров в час), а лошадям – меньше уставать.

Участники конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века на территории кинопарка Москино в Москве. Программа приурочена ко Дню города Москвы

Русская тройка – единственная в мире запряжка разноаллюрных лошадей. Центральная лошадь идет быстрой рысью, боковые – галопом. Это позволяет экипажу развивать высокую скорость (до 50 километров в час), а лошадям – меньше уставать.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Особой популярностью в России тройка пользовалась зимой – можно скакать по степи или по льду замерзших рек. В Европе тройка не прижилась из-за узких дорог. Зато русская упряжка – практически вездеход.

Экипаж команды Костромского конного завода на этапе Чемпионата России по русским тройкам

Особой популярностью в России тройка пользовалась зимой – можно скакать по степи или по льду замерзших рек. В Европе тройка не прижилась из-за узких дорог. Зато русская упряжка – практически вездеход.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Лошадь в центре экипажа называется коренник, обычно это самое сильное животное в упряжке. Боковые, пристегнутые постромками, к кореннику – пристяжные.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021

Лошадь в центре экипажа называется коренник, обычно это самое сильное животное в упряжке. Боковые, пристегнутые постромками, к кореннику – пристяжные.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанк

Почему пристяжные лошади часто смотрят в разные стороны? Для сохранения равновесия, поскольку правая лошадь обычно начинает скачку с левой ноги, а левая пристяжная – с правой. Запутаться в ногах на большой скорости – очень легко.

Русская тройка на Центральном ипподроме

Почему пристяжные лошади часто смотрят в разные стороны? Для сохранения равновесия, поскольку правая лошадь обычно начинает скачку с левой ноги, а левая пристяжная – с правой. Запутаться в ногах на большой скорости – очень легко.

© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Часто в тройки запрягают лошадей вятской породы. Эти приземистые, некрупные скакуны славятся своей выносливостью.

Праздничные гуляния на Театральной площади в Кирове

Часто в тройки запрягают лошадей вятской породы. Эти приземистые, некрупные скакуны славятся своей выносливостью.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанк

Специально для езды на тройках была выведена особая порода красивых лошадей, которые переносят любой климат, любые расстояния и любые дороги. Порода получила название "орловский рысак".

Орловские рысаки проходят испытания на заводском ипподроме

Специально для езды на тройках была выведена особая порода красивых лошадей, которые переносят любой климат, любые расстояния и любые дороги. Порода получила название "орловский рысак".

© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Хорошим тоном среди наездников считается украшать ярким орнаментом или позолотой дугу над коренной лошадью. Красивая роспись дуги придавала наезднику статус и служила чем-то вроде талисмана.

Мастер-наездник команды племенного конного завода Вологодский Алексей Чистяков на этапе Чемпионата России по русским тройкам

Хорошим тоном среди наездников считается украшать ярким орнаментом или позолотой дугу над коренной лошадью. Красивая роспись дуги придавала наезднику статус и служила чем-то вроде талисмана.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанк

Особой популярностью катание на русских тройках имело зимой, а на масленичную неделю становилось всенародной забавой. Во времена СССР на ВДНХ или в парке "Сокольники" покататься на тройке мог любой желающий.

Москвичи катаются на русской тройке

Особой популярностью катание на русских тройках имело зимой, а на масленичную неделю становилось всенародной забавой. Во времена СССР на ВДНХ или в парке "Сокольники" покататься на тройке мог любой желающий.

© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Феномен русской тройки нашел отражение во всех сферах жизни. Например, о ней было сложено множество романсов. О тройке писали Александр Пушкин, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Лев Толстой. В советское время тройку показывали в таких фильмах, как "Кубанские казаки", "Иван Васильевич меняет профессию", "Чародеи". В настоящее время тройка тоже с нами. Например, транспортная карта "Тройка", работающая в Москве, получила свое название в честь самой быстрой конной запряжки.

Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве

Феномен русской тройки нашел отражение во всех сферах жизни. Например, о ней было сложено множество романсов. О тройке писали Александр Пушкин, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Лев Толстой. В советское время тройку показывали в таких фильмах, как "Кубанские казаки", "Иван Васильевич меняет профессию", "Чародеи". В настоящее время тройка тоже с нами. Например, транспортная карта "Тройка", работающая в Москве, получила свое название в честь самой быстрой конной запряжки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

С 2000 года ежегодно проводятся соревнования русских троек. В 2022 году при поддержке Минсельхоза РФ и АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" возобновлены соревнования Призовых русских троек. Там выступают запряжки из Архангельской, Вологодской, Костромской, Владимирской области. Ожидается, что с получением статуса национального вида спорта новые тройки и их наездники начнут появляться по всей России.

Праздник Русской тройки в Вологодской области

С 2000 года ежегодно проводятся соревнования русских троек. В 2022 году при поддержке Минсельхоза РФ и АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" возобновлены соревнования Призовых русских троек. Там выступают запряжки из Архангельской, Вологодской, Костромской, Владимирской области. Ожидается, что с получением статуса национального вида спорта новые тройки и их наездники начнут появляться по всей России.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Русская тройкаФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала