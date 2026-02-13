КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Все участники преступлений со стороны Украины, включая иностранных наемников и их западных кураторов, должны предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому, поделился мнением с РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.
"Как это было с трибуналом в Нюрнберге после Великой Отечественной войны и трибуналом в Японии за преступления японского империализма - у нас должен быть трибунал для украинского режима и всех тех, кто участвовал на его стороне, чтобы они были привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили против гражданского населения России", - сказал он.
Он отметил, что сообщал о преступлениях киевского режима в Организацию Объединенных Наций.
Кристофер Хелали посетил прифронтовые районы Курской области, которые были под украинской оккупацией, где зафиксировал осквернение храмов Русской православной церкви и разрушение гражданской инфраструктуры. Также американский журналист ознакомился с образцами зарубежного оружия, которое ВСУ и наёмники бросили при отступлении.