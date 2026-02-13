КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Все участники преступлений со стороны Украины, включая иностранных наемников и их западных кураторов, должны предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому, поделился мнением с РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.