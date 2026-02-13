Рейтинг@Mail.ru
Меланья Трамп присоединилась к танцу мужа
23:32 13.02.2026
Меланья Трамп присоединилась к танцу мужа
Первая леди США Меланья Трамп станцевала вместе с супругом, американским президентом Дональдом Трампом, несмотря на то, что ранее сама же критиковала его за... РИА Новости, 13.02.2026
Меланья Трамп присоединилась к танцу мужа

Меланья Трамп присоединилась к танцу супруга, хотя раньше критиковала его за это

Дональд Трамп с супругой Меланьей
Дональд Трамп с супругой Меланьей
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп с супругой Меланьей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп станцевала вместе с супругом, американским президентом Дональдом Трампом, несмотря на то, что ранее сама же критиковала его за это.
В пятницу Трамп выступил перед военными в штате Северная Каролина, а закончил, уже по устоявшейся традиции, танцем под песню Y.M.C.A. Супруга американского лидера ненадолго присоединилась к танцу, сделав несколько движений руками.
Сам Трамп 6 января рассказал, что первая леди запрещает ему танцевать на сцене и исполнять пародии. По его словам, она заявляла ему, что это "не по-президентски". Меланья, в свою очередь, 29 января отметила, что танцы ее супруга иногда бывают неуместны.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью
14 декабря 2025, 22:17
 
