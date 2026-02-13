https://ria.ru/20260213/tramp-2074312762.html
Меланья Трамп присоединилась к танцу мужа
Меланья Трамп присоединилась к танцу мужа
Первая леди США Меланья Трамп станцевала вместе с супругом, американским президентом Дональдом Трампом, несмотря на то, что ранее сама же критиковала его за...
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп станцевала вместе с супругом, американским президентом Дональдом Трампом, несмотря на то, что ранее сама же критиковала его за это.
В пятницу Трамп
выступил перед военными в штате Северная Каролина
, а закончил, уже по устоявшейся традиции, танцем под песню Y.M.C.A. Супруга американского лидера ненадолго присоединилась к танцу, сделав несколько движений руками.
Сам Трамп 6 января рассказал, что первая леди запрещает ему танцевать на сцене и исполнять пародии. По его словам, она заявляла ему, что это "не по-президентски". Меланья, в свою очередь, 29 января отметила, что танцы ее супруга иногда бывают неуместны.