Рейтинг@Mail.ru
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/tramp-2074312491.html
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT - РИА Новости, 13.02.2026
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана, а также операции командос по военным целям, если переговоры с... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:28:00+03:00
2026-02-13T23:28:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
министерство обороны сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770126_0:0:2444:1375_1920x0_80_0_0_bc4fa1327eff47375c0ee9041d422479.jpg
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770126_154:0:2377:1667_1920x0_80_0_0_3af97d4ab78aa922ee126942f8a94dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, министерство обороны сша, мирный план сша по украине
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Министерство обороны США, Мирный план США по Украине
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT

NYT: Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана

© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана, а также операции командос по военным целям, если переговоры с Тегераном не увенчаются успехом, сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.
«
"Варианты, которые рассматривает Трамп, включают военные действия против ядерной программы Ирана и его способности запускать баллистические ракеты. Он также изучает возможность отправки американских командос для ударов по отдельным военным объектам Ирана", - пишет газета.
Издание также сообщает, что членам команды национальной безопасности Трампа удалось убедить лидера США воздержаться от действий против Ирана, пока Пентагон наращивает свои возможности для ударов, а также усиливает оборону в 11 странах в регионе, которые могут быть уязвимы перед возможной ответной атакой Ирана.
В пятницу Трамп заявил журналистам, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке, которая уже, по сообщениям СМИ, направляется в регион, нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
22 июня 2025, 05:52
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМинистерство обороны СШАМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала