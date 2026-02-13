https://ria.ru/20260213/tramp-2074312491.html
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT - РИА Новости, 13.02.2026
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана, а также операции командос по военным целям, если переговоры с... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:28:00+03:00
2026-02-13T23:28:00+03:00
2026-02-13T23:28:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
министерство обороны сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770126_0:0:2444:1375_1920x0_80_0_0_bc4fa1327eff47375c0ee9041d422479.jpg
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770126_154:0:2377:1667_1920x0_80_0_0_3af97d4ab78aa922ee126942f8a94dd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, министерство обороны сша, мирный план сша по украине
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Министерство обороны США, Мирный план США по Украине
Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана, пишет NYT
NYT: Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана