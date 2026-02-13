https://ria.ru/20260213/tramp-2074303758.html
Украинское урегулирование будет достигнуто, убежден Трамп
Украинское урегулирование будет достигнуто, убежден Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован. РИА Новости, 13.02.2026
Украинское урегулирование будет достигнуто, убежден Трамп
Трамп уверен, что урегулирование по Украине будет достигнуто