Трамп объяснил, зачем США нужен второй авианосец вблизи Ирана
21:06 13.02.2026 (обновлено: 21:08 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/tramp-2074299172.html
Трамп объяснил, зачем США нужен второй авианосец вблизи Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:06:00+03:00
2026-02-13T21:08:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5af6b589bcbde758594da12f3067ae14.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
Трамп объяснил, зачем США нужен второй авианосец вблизи Ирана

Трамп: второй авианосец США вблизи Ирана нужен на случай, если сделка провалится

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.
«
"Если мы не заключим сделку (с Ираном – ред.), нам она (вторая авианосная группа – ред.) понадобится. Если же сделка будет, она очень скоро отправится назад", - сказал Трамп журналистам перед Белым домом.
Трамп также заявил, что рассчитывает на успешный исход переговоров, однако предупредил, что, если договорённость с Ираном достигнута не будет, Тегеран ждут серьёзные последствия, и этот день станет для страны "очень плохим".
Ранее в пятницу газета New York Times сообщила, что авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, дислоцированные в Карибском море, будут отправлены на Ближний Восток.
В четверг Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
