https://ria.ru/20260213/tramp-2074299172.html
Трамп объяснил, зачем США нужен второй авианосец вблизи Ирана
Трамп объяснил, зачем США нужен второй авианосец вблизи Ирана - РИА Новости, 13.02.2026
Трамп объяснил, зачем США нужен второй авианосец вблизи Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:06:00+03:00
2026-02-13T21:06:00+03:00
2026-02-13T21:08:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
дональд трамп
ford motor
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5af6b589bcbde758594da12f3067ae14.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
сша
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_13573d62d56aa308cc9b82f64221cb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тегеран (город), иран, дональд трамп, ford motor, мирный план сша по украине
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Дональд Трамп, Ford Motor, Мирный план США по Украине
Трамп объяснил, зачем США нужен второй авианосец вблизи Ирана
Трамп: второй авианосец США вблизи Ирана нужен на случай, если сделка провалится