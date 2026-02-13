Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Зеленского двигаться в сторону мира - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 13.02.2026 (обновлено: 21:05 13.02.2026)
Трамп призвал Зеленского двигаться в сторону мира
Трамп призвал Зеленского двигаться в сторону мира - РИА Новости, 13.02.2026
Трамп призвал Зеленского двигаться в сторону мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что движение в сторону заключения мира с Россией должно исходить от Владимира Зеленского. РИА Новости, 13.02.2026
Трамп призвал Зеленского двигаться в сторону мира

Трамп: двигаться в сторону заключения мира с Россией должен Зеленский

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что движение в сторону заключения мира с Россией должно исходить от Владимира Зеленского.
"Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать", — сказал он журналистам.
Трамп отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.
Украинский военнослужащий
В США узнали о провале одного из ключевых западных вооружений на Украине
Вчера, 16:11
Как сообщил ранее в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Ранее Песков также заявлял, что именно киевский режим должен начать договариваться. По его словам, с наступлением российских военных пространство для свободы принятия решений сокращается, а продолжение боевых действий для Украины бессмысленно и опасно.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Умеров назвал состав украинской делегации на переговоры в Женеве
Вчера, 16:17

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский
"Ясно дали понять". На Западе сообщили Украине плохие новости из-за России
Вчера, 12:35
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
