Трамп призвал Зеленского двигаться в сторону мира

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что движение в сторону заключения мира с Россией должно исходить от Владимира Зеленского.
"Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать", — сказал он журналистам.
Трамп отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.
Как сообщил ранее в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Ранее Песков также заявлял, что именно киевский режим должен начать договариваться. По его словам, с наступлением российских военных пространство для свободы принятия решений сокращается, а продолжение боевых действий для Украины бессмысленно и опасно.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.