https://ria.ru/20260213/tramp-2074291934.html
Зеленскому не стоит упускать возможность по сделке с Россией, заявил Трамп
Зеленскому не стоит упускать возможность по сделке с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 13.02.2026
Зеленскому не стоит упускать возможность по сделке с Россией, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T20:27:00+03:00
2026-02-13T20:27:00+03:00
2026-02-13T20:32:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_b652178cac6f3dac31df1d406b631e86.jpg
https://ria.ru/20260213/tramp-2074293012.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbdb272f9782f52e02c72c1e8a99c25d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленскому не стоит упускать возможность по сделке с Россией, заявил Трамп
Трамп: Зеленскому не стоит упускать возможности по достижению сделки с РФ