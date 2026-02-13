Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/tramp-2074282470.html
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах - РИА Новости, 13.02.2026
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал премьера Венгрии Виктора Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:56:00+03:00
2026-02-13T19:56:00+03:00
в мире
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_b652178cac6f3dac31df1d406b631e86.jpg
https://ria.ru/20260208/orban-2073011469.html
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbdb272f9782f52e02c72c1e8a99c25d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп
В мире, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах

Трамп назвал Орбана другом, борцом и победителем, пообещав поддержку на выборах

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал премьера Венгрии Виктора Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах.
Трамп 5 февраля уже высказывался в поддержку кандидатуры Орбана на пост главы правительства, отмечая, что был горд поддержать его в 2022 году.
«
"Виктор Орбан - настоящий друг, борец и победитель и имеет мою полную и абсолютную поддержку на переизбрание премьером Венгрии. Он никогда не подведет великий народ Венгрии!.. Виктор Орбан - по-настоящему сильный лидер, который уже доказывал, что способен добиваться феноменальных результатов. Он неустанно борется за свою великую страну и народ и любит их так же, как я люблю Соединенные Штаты Америки", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.
Тренировка Виктора Орбана - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Орбан показал, как жал гирю в костюме на мероприятии перед выборами
8 февраля, 14:25
 
В миреВенгрияСШАВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала