Политолог объяснил, почему Трамп не выйдет из переговоров по Украине

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не выведет Вашингтон из переговоров по украинскому урегулированию, ему это нужно, в том числе чтобы поднять рейтинг Республиканской партии на ноябрьских выборах в Конгресс, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
В четверг американский журнал Atlantic отметил, что президент США Дональд Трамп в ближайшие недели будет уделять все больше внимания предвыборной кампании в Штатах, из-за чего вопрос украинского урегулирования отойдет на второй план. Издание допустило из-за этого выход Вашингтона из переговорного процесса.
"Для него (Трампа - ред.), конечно же, эти выборы являются самым главным. И где-то в глубине души он еще может рассчитывать на то, что из Украины получится что-то извлечь. Понятно, что любой успех во внешней политике может быть продан на внутреннем рынке как достижение, которое будет конвертируемо в победу республиканцев на выборах", - сказал Родионов.
Политолог полагает, что активность США в украинском урегулировании может снизиться, если накануне выборов Трамп увидит невозможность получения политической выгоды из этого процесса. Однако даже в таком случае Вашингтон вряд ли официально поставит точку.