Политолог объяснил, почему Трамп не выйдет из переговоров по Украине

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не выведет Вашингтон из переговоров по украинскому урегулированию, ему это нужно, в том числе чтобы поднять рейтинг Республиканской партии на ноябрьских выборах в Конгресс, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.