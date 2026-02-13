FT: Трамп хочет снизить пошлины на стальные и алюминиевые изделия

Трамп 11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт алюминия в размере 25%. Эти меры вступили в силу 12 марта 2025 года и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне 2025 года ставка пошлины на алюминий и его производные была повышена до 50%.