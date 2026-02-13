Рейтинг@Mail.ru
FT: Трамп хочет снизить пошлины на стальные и алюминиевые изделия
08:24 13.02.2026 (обновлено: 08:34 13.02.2026)
FT: Трамп хочет снизить пошлины на стальные и алюминиевые изделия
FT: Трамп хочет снизить пошлины на стальные и алюминиевые изделия - РИА Новости, 13.02.2026
FT: Трамп хочет снизить пошлины на стальные и алюминиевые изделия
Президент США Дональд Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия на фоне заявлений экономистов, что от них страдают американские... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:24:00+03:00
2026-02-13T08:34:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
сша
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
FT: Трамп хочет снизить пошлины на стальные и алюминиевые изделия

FT: Трамп хочет снизить пошлины на стальные изделия из-за заявлений экономистов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия на фоне заявлений экономистов, что от них страдают американские потребители, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Дональд Трамп планирует снизить некоторые пошлины на стальные и алюминиевые изделия", - говорится в материале издания.
По словам источников, чиновники в министерстве торговли и торговом представительстве США считают, что от введенных пошлин страдают потребители. В частности, они указывают на вызванный ими рост цен на формы для выпечки и банки для напитков и еды. Кроме того, ссылаясь на экономистов, газета пишет, что, вопреки словам Трампа, пошлины оплачивают не иностранные компании, а жители США.
Трамп 11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт алюминия в размере 25%. Эти меры вступили в силу 12 марта 2025 года и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне 2025 года ставка пошлины на алюминий и его производные была повышена до 50%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин
12 февраля, 13:54
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
