В ХМАО ученик принес в школу топор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после прихода ученика с топором в рюкзаке в школу в посёлке Пойковский в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила Прокуратура начала проверку после прихода ученика с топором в рюкзаке в школу в посёлке Пойковский в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"По предварительным данным, 12 февраля подросток пришел в образовательное учреждение с топором, который находился у него в рюкзаке. Педагог обнаружила топор и забрала у подростка, также были вызваны правоохранительные органы, – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего выясняются, организована проверка.

Как пояснила в своем Telegram-канале глава Нефтеюганского муниципалитета Алла Бочко, ученик нашёл топор на улице по дороге в школу №2 в Пойковском и принёс с собой, чтобы затем забрать его домой.

"Все обстоятельства говорят об отсутствии какого-либо злого умысла. Ребёнок характеризуется положительно, конфликтов с одноклассниками не имел", - добавила она.