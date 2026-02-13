Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО ученик принес в школу топор - РИА Новости, 13.02.2026
08:44 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/topor-2074079466.html
В ХМАО ученик принес в школу топор
Прокуратура начала проверку после прихода ученика с топором в рюкзаке в школу в посёлке Пойковский в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2026
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
советский
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
советский
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, советский , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Советский , Следственный комитет России (СК РФ)
В ХМАО ученик принес в школу топор

В ХМАО ученик пришел в школу с топором в рюкзаке

Топор
Топор - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Fotolia / Eugenesergeev
Топор. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после прихода ученика с топором в рюкзаке в школу в посёлке Пойковский в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительным данным, 12 февраля подросток пришел в образовательное учреждение с топором, который находился у него в рюкзаке. Педагог обнаружила топор и забрала у подростка, также были вызваны правоохранительные органы, – рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего выясняются, организована проверка.
Как пояснила в своем Telegram-канале глава Нефтеюганского муниципалитета Алла Бочко, ученик нашёл топор на улице по дороге в школу №2 в Пойковском и принёс с собой, чтобы затем забрать его домой.
"Все обстоятельства говорят об отсутствии какого-либо злого умысла. Ребёнок характеризуется положительно, конфликтов с одноклассниками не имел", - добавила она.
Ранее, 9 февраля, 14-летний ученик пришел в школу в Советском в ХМАО с топором, ножом и пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы отомстить обидчикам. Семиклассника задержали, никто не пострадал. Оружие заметил у него другой ученик, который рассказал учителю, а тот задержал подростка и забрал у него рюкзак, поясняли РИА Новости в управлении СК по региону. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства, школьника отправили под домашний арест.
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округСоветскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала