В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего корреспондента РИА Новости
15:07 13.02.2026
В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего корреспондента РИА Новости
В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего корреспондента РИА Новости
2026-02-13T15:07:00+03:00
2026-02-13T15:08:00+03:00
общество
2026
"Он хотел, чтобы мир узнал о героях": коллеги и друзья о погибшем военкоре Иване Зуеве
Настоящий патриот, позитивный человек с большой и искренней любовью к людям, профессионал, который жил идеей рассказывать о простых настоящих героях, и друг, на которого можно положиться в любой ситуации. Друзья и коллеги поделились воспоминаниями о погибшем в Донбассе военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве.
В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего корреспондента РИА Новости

ТЮМЕНЬ, 13 янв - РИА Новости. Одну из улиц Тюмени хотят назвать именем погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Тюмени может появиться улица, посвященная военному корреспонденту Ивану Зуеву. Инициатива будет рассматриваться на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени. До 23 февраля текущего года жители могут поделиться мнением", - говорится в сообщении.
С инициативой увековечить таким образом память военкора выступила редакция российского информационного агентства "Накануне.RU", где Зуев также работал. Предложение коллег поддержал медиахолдинг "Тюменская область сегодня".
Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР в апреле 2023 года. Он погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября.
Киселев назвал гибель военкора Зуева огромной потерей
