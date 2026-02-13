https://ria.ru/20260213/tjumen-2074187128.html
В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего корреспондента РИА Новости
В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего корреспондента РИА Новости - РИА Новости, 13.02.2026
В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего корреспондента РИА Новости
Одну из улиц Тюмени хотят назвать именем погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщили в информационном центре правительства Тюменской... РИА Новости, 13.02.2026
"Он хотел, чтобы мир узнал о героях": коллеги и друзья о погибшем военкоре Иване Зуеве
Настоящий патриот, позитивный человек с большой и искренней любовью к людям, профессионал, который жил идеей рассказывать о простых настоящих героях, и друг, на которого можно положиться в любой ситуации. Друзья и коллеги поделились воспоминаниями о погибшем в Донбассе военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве.
