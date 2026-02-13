Сальдо назвал принципиальным расследование теракта ВСУ в Хорлах

"Правоохранительные органы работают, следствие продолжается. Пока идёт расследование, разглашать детали нельзя — это может повредить делу. Как только появится информация, которую можно озвучить, жители её узнают. Для нас принципиально довести это дело до конца", - сказал Сальдо РИА Новости.