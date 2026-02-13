Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал принципиальным расследование теракта ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 13.02.2026
Сальдо назвал принципиальным расследование теракта ВСУ в Хорлах
Сальдо назвал принципиальным расследование теракта ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 13.02.2026
Сальдо назвал принципиальным расследование теракта ВСУ в Хорлах
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал принципиальным расследование дела о теракте ВСУ в поселке Хорлы. РИА Новости, 13.02.2026
специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20260128/khorly-2070820751.html
черное море
россия
черное море, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо назвал принципиальным расследование теракта ВСУ в Хорлах

Губернатор Сальдо: расследование теракта в Хорлах принципиально доведут до конца

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал принципиальным расследование дела о теракте ВСУ в поселке Хорлы.
"Правоохранительные органы работают, следствие продолжается. Пока идёт расследование, разглашать детали нельзя — это может повредить делу. Как только появится информация, которую можно озвучить, жители её узнают. Для нас принципиально довести это дело до конца", - сказал Сальдо РИА Новости.
Первого января глава региона сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Власти Херсонской области рассказали об опознании жертв теракта в Хорлах
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
