Фигурантам дела о сгоревшем музтеатре в Хабаровске вынесли приговор

ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Начальник строительного участка и сварщик приговорены к 6 годам колонии и 10 месяцам колонии-поселения соответственно по делу о пожаре в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Пожар на площади 4 тысячи "квадратов" в театре произошел 3 октября 2024 года в результате нарушения правил пожарной безопасности во время сварочных работ, обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Была госпитализирована одна женщина. Фигурантами стали начальник строительного участка компании "Антикор ДВ" Андрей Ивандиков и сварщик Достон Хайдаров.
В Ростове суд вынес приговор мужчине за теракт на железной дороге
12 февраля, 17:37
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Ивандикову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет колонии общего режима", - сказала судья.
Она отметила, что Хайдарову назначено наказание в виде 10 месяцев колонии-поселения.
Судья сказала, что сохраняется арест, наложенный на счета, здания "Антикор ДВ", а также ряд автомобилей, принадлежащих директору компании "Антикор ДВ" Миргазису Мансурову и владельцу компании Евгению Мансурову.
Начальник участка обвинялся в организации незаконной миграции и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Сварщик - в уничтожении имущества по неосторожности.
Сгоревший театр начали сносить в январе 2025 года, сообщал корреспондент РИА Новости. Остатки здания сохранять было нецелесообразно. Размер ущерба превысил 980 миллионов рублей, сообщала прокуратура региона. На восстановление здания "с нуля" требуется более 10 миллиардов рублей, заявлял ранее губернатор края Дмитрий Демешин.
Хабаровский краевой академический музыкальный театр - крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основан в 1926 году.