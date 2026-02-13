Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске. Архивное фото

Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске

Фигурантам дела о сгоревшем музтеатре в Хабаровске вынесли приговор

ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Начальник строительного участка и сварщик приговорены к 6 годам колонии и 10 месяцам колонии-поселения соответственно по делу о пожаре в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пожар на площади 4 тысячи "квадратов" в театре произошел 3 октября 2024 года в результате нарушения правил пожарной безопасности во время сварочных работ, обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Была госпитализирована одна женщина. Фигурантами стали начальник строительного участка компании "Антикор ДВ" Андрей Ивандиков и сварщик Достон Хайдаров.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Ивандикову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет колонии общего режима", - сказала судья.

Она отметила, что Хайдарову назначено наказание в виде 10 месяцев колонии-поселения.

Судья сказала, что сохраняется арест, наложенный на счета, здания "Антикор ДВ", а также ряд автомобилей, принадлежащих директору компании "Антикор ДВ" Миргазису Мансурову и владельцу компании Евгению Мансурову.

Начальник участка обвинялся в организации незаконной миграции и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Сварщик - в уничтожении имущества по неосторожности.