Закрыть больничный в Татарстане можно через MAX, без посещения врача

КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Татарстан запускает новую функцию в отечественном мессенджере - закрыть больничный лист теперь можно во время телемедицинской консультации в MAX, без посещения медучреждения, сообщает пресс-служба минздрава республики.

"При первичном приеме врач предложит пациенту воспользоваться мессенджером MAX для дальнейшего взаимодействия и запишет данные человека (сотовый телефон). После завершения этапа амбулаторного лечения пациенту будет направлено приглашение на телемедицинскую консультацию с указанием времени, а также ссылка", - говорится в сообщении.

Министерство уточняет, что телемедицинская консультация будет проводиться на базе MAX, в режиме видеозвонка. Медицинский работник будет работать в веб-версии мессенджера, внося данные в государственную информационную систему "Электронное здравоохранение Республики Татарстан". Если по результатам телемедицинской консультации состояние пациента будет признано удовлетворительным, электронный больничный будет закрыт без очного визита в поликлинику. Он будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Данная функция имеет свои ограничения, прежде всего, зависящие от тяжести заболевания и индивидуальных особенностей здоровья человека.

"При необходимости в проведении дополнительных исследований пациент должен будет посетить медицинское учреждение и получить очную консультацию врача, и только после этого можно будет закрыть больничный лист. Если же речь идет о нетяжелых заболеваниях, с очевидной клинической картиной и установленным диагнозом, возможности телемедицины и мессенджера MAX позволят избежать излишних посещений медучреждения, сэкономив время и пациента, и медицинского работника", - поясняет минздрав.

Решение о возможности применения инструментов телемедицины будет принимать лечащий врач.