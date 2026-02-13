Рейтинг@Mail.ru
Закрыть больничный в Татарстане можно через MAX, без посещения врача - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
15:49 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/tatarstan-2074203606.html
Закрыть больничный в Татарстане можно через MAX, без посещения врача
Закрыть больничный в Татарстане можно через MAX, без посещения врача - РИА Новости, 13.02.2026
Закрыть больничный в Татарстане можно через MAX, без посещения врача
Татарстан запускает новую функцию в отечественном мессенджере - закрыть больничный лист теперь можно во время телемедицинской консультации в MAX, без посещения... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:49:00+03:00
2026-02-13T15:49:00+03:00
республика татарстан
здоровье - общество
мессенджер max
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072766399_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d7609e88a3a1a1b748315eb2b513bd4.jpg
https://ria.ru/20260204/max-web-versiya-2072194784.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072766399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3ddfd6f53b40b292c0af9366193a643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, мессенджер max, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Здоровье - Общество, Мессенджер Max, Республика Татарстан (Татарстан)
Закрыть больничный в Татарстане можно через MAX, без посещения врача

Татарстан запускает новую функцию закрытия больничного листа в MAX

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Татарстан запускает новую функцию в отечественном мессенджере - закрыть больничный лист теперь можно во время телемедицинской консультации в MAX, без посещения медучреждения, сообщает пресс-служба минздрава республики.
"При первичном приеме врач предложит пациенту воспользоваться мессенджером MAX для дальнейшего взаимодействия и запишет данные человека (сотовый телефон). После завершения этапа амбулаторного лечения пациенту будет направлено приглашение на телемедицинскую консультацию с указанием времени, а также ссылка", - говорится в сообщении.
Министерство уточняет, что телемедицинская консультация будет проводиться на базе MAX, в режиме видеозвонка. Медицинский работник будет работать в веб-версии мессенджера, внося данные в государственную информационную систему "Электронное здравоохранение Республики Татарстан". Если по результатам телемедицинской консультации состояние пациента будет признано удовлетворительным, электронный больничный будет закрыт без очного визита в поликлинику. Он будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ.
Данная функция имеет свои ограничения, прежде всего, зависящие от тяжести заболевания и индивидуальных особенностей здоровья человека.
"При необходимости в проведении дополнительных исследований пациент должен будет посетить медицинское учреждение и получить очную консультацию врача, и только после этого можно будет закрыть больничный лист. Если же речь идет о нетяжелых заболеваниях, с очевидной клинической картиной и установленным диагнозом, возможности телемедицины и мессенджера MAX позволят избежать излишних посещений медучреждения, сэкономив время и пациента, и медицинского работника", - поясняет минздрав.
Решение о возможности применения инструментов телемедицины будет принимать лечащий врач.
"Современные возможности телемедицины позволяют нам повысить доступность медицинской помощи. Пожалуй, особенно актуально это будет для жителей сельских районов. Пациенту больше не нужно будет лично посещать поликлинику, врачебную амбулаторию или ФАП. Достаточно установить мессенджер MAX на свой смартфон и дать согласие на проведение телемедицинской консультации", - отметил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
MAX Web: как зайти через браузер без установки и обзор функций
4 февраля, 14:07
 
Республика ТатарстанЗдоровье - ОбществоМессенджер MaxРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала