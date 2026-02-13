Закрыть больничный в Татарстане можно через MAX, без посещения врача

КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Татарстан запускает новую функцию в отечественном мессенджере - закрыть больничный лист теперь можно во время телемедицинской консультации в MAX, без посещения медучреждения, сообщает пресс-служба минздрава республики.
"При первичном приеме врач предложит пациенту воспользоваться мессенджером MAX для дальнейшего взаимодействия и запишет данные человека (сотовый телефон). После завершения этапа амбулаторного лечения пациенту будет направлено приглашение на телемедицинскую консультацию с указанием времени, а также ссылка", - говорится в сообщении.
Министерство уточняет, что телемедицинская консультация будет проводиться на базе MAX, в режиме видеозвонка. Медицинский работник будет работать в веб-версии мессенджера, внося данные в государственную информационную систему "Электронное здравоохранение Республики Татарстан". Если по результатам телемедицинской консультации состояние пациента будет признано удовлетворительным, электронный больничный будет закрыт без очного визита в поликлинику. Он будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ.
Данная функция имеет свои ограничения, прежде всего, зависящие от тяжести заболевания и индивидуальных особенностей здоровья человека.
"При необходимости в проведении дополнительных исследований пациент должен будет посетить медицинское учреждение и получить очную консультацию врача, и только после этого можно будет закрыть больничный лист. Если же речь идет о нетяжелых заболеваниях, с очевидной клинической картиной и установленным диагнозом, возможности телемедицины и мессенджера MAX позволят избежать излишних посещений медучреждения, сэкономив время и пациента, и медицинского работника", - поясняет минздрав.
Решение о возможности применения инструментов телемедицины будет принимать лечащий врач.
"Современные возможности телемедицины позволяют нам повысить доступность медицинской помощи. Пожалуй, особенно актуально это будет для жителей сельских районов. Пациенту больше не нужно будет лично посещать поликлинику, врачебную амбулаторию или ФАП. Достаточно установить мессенджер MAX на свой смартфон и дать согласие на проведение телемедицинской консультации", - отметил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
