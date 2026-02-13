Оппозиция Тайваня проверит торговое соглашение с США по пошлинам

ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Оппозиционные партии Тайваня намерены провести тщательную проверку торгового соглашения между островом и США, предусматривающее снижение американских пошлин, сообщает газета Оппозиционные партии Тайваня намерены провести тщательную проверку торгового соглашения между островом и США, предусматривающее снижение американских пошлин, сообщает газета Focus Taiwan

Ранее офис торгового представителя США сообщил, что США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение, которое фиксирует пошлины Вашингтона на тайваньские товары на уровне не выше 15% вместо нынешних 20% и обязывает Тайбэй до 2029 года закупить американских товаров почти на 85 миллиардов долларов, включая СПГ, нефть и самолеты.

По данным издания, оппозиционная партия Гоминьдан раскритиковала заявление главы правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который назвал соглашение "серьезным прорывом" для экономики острова. Как считают оппозиционные силы, расширение доступа американских товаров на рынок Тайваня может поставить под угрозу продовольственную безопасность и ущемить права работников в автомобильной, сельскохозяйственной, животноводческой и медицинской отраслях.

Как уточняет газета, оппозиционеры обращают внимание на то, что подобное соглашение требует одобрения контролируемого оппозицией Законодательного собрания (парламента), и партия намерена создать наблюдательную группу для обеспечения благополучия жителей Тайваня и интересов различных секторов в ходе законодательного пересмотра.