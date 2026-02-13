Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Тайваня проверит торговое соглашение с США по пошлинам - РИА Новости, 13.02.2026
15:55 13.02.2026
Оппозиция Тайваня проверит торговое соглашение с США по пошлинам
Оппозиция Тайваня проверит торговое соглашение с США по пошлинам
в мире, тайвань, сша
В мире, Тайвань, США
Оппозиция Тайваня проверит торговое соглашение с США по пошлинам

Focus Taiwan: оппозиция Тайваня проверит соглашение с США по снижению тарифов

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Оппозиционные партии Тайваня намерены провести тщательную проверку торгового соглашения между островом и США, предусматривающее снижение американских пошлин, сообщает газета Focus Taiwan.
Ранее офис торгового представителя США сообщил, что США и Тайвань подписали окончательное торговое соглашение, которое фиксирует пошлины Вашингтона на тайваньские товары на уровне не выше 15% вместо нынешних 20% и обязывает Тайбэй до 2029 года закупить американских товаров почти на 85 миллиардов долларов, включая СПГ, нефть и самолеты.
По данным издания, оппозиционная партия Гоминьдан раскритиковала заявление главы правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который назвал соглашение "серьезным прорывом" для экономики острова. Как считают оппозиционные силы, расширение доступа американских товаров на рынок Тайваня может поставить под угрозу продовольственную безопасность и ущемить права работников в автомобильной, сельскохозяйственной, животноводческой и медицинской отраслях.
Как уточняет газета, оппозиционеры обращают внимание на то, что подобное соглашение требует одобрения контролируемого оппозицией Законодательного собрания (парламента), и партия намерена создать наблюдательную группу для обеспечения благополучия жителей Тайваня и интересов различных секторов в ходе законодательного пересмотра.
По информации издания, оппозиционная Тайваньская народная партия (ТНП), хотя и выступает за углубление экономических связей между островом и США, но настаивает на реализации соглашения на взаимовыгодных условиях. ТНП также критикует отсутствие прозрачности в процессе переговоров с американской стороной и будет участвовать в пересмотре соглашения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие
10 апреля 2025, 08:00
 
