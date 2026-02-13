Рейтинг@Mail.ru
"Она рушится": на Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:59 13.02.2026 (обновлено: 02:02 13.02.2026)
"Она рушится": на Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
"Она рушится": на Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО - РИА Новости, 13.02.2026
"Она рушится": на Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Европа не в состоянии поддерживать Украину без участия США, об этом предупредил профессор Кельнского университета Томас Йегер в интервью телеканалу Phoenix. РИА Новости, 13.02.2026
Профессор Йегер: европейская поддержка Украины рушится без США

Профессор Йегер: европейская поддержка Украины рушится без США

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европа не в состоянии поддерживать Украину без участия США, об этом предупредил профессор Кельнского университета Томас Йегер в интервью телеканалу Phoenix.
"Европейцам все равно туда не добраться (До уровня поддержки, которую оказывает Вашингтон. — Прим. Ред.), а теперь, когда американцы отступают, она (Европейская поддержка. — Прим. Ред.) рушится. Поддержка в конечном итоге будет прекращена", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Депутат Рады сделал громкое заявление после слов Зеленского о войне
Вчера, 00:28
Как отметил эксперт, говоря об угасающей поддержке, партнеры Украины делают много громких заявлений о гарантиях безопасности, но до реальных действий практически никогда не доходит. Все это в конце концов не имеет смысла, пояснил профессор.
"Кремль придерживается своих целей и не отступает от них", — резюмировал Йегер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
