Суд отклонил апелляцию экс-депутата бундестага из-за "контактов с Россией"
Суд отклонил апелляцию экс-депутата бундестага из-за "контактов с Россией"
Бывший депутат бундестага Оэме не смог получить пропуск в парламент из-за России
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил апелляцию бывшего депутата бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ульриха Оэме на решение об отказе в выдаче ему пропуска в здание немецкого парламента из-за "контактов с Россией", сообщает газета Zeit со ссылкой на постановление суда.
"Высший административный суд Берлина-Бранденбурга … отклонил жалобу политика из АдГ в ускоренном порядке", - говорится в материале.
Таким образом, суд подтвердил оценку администрации бундестага, которая ранее отказала Оэме в пропуске в парламент из-за его "контактов с Россией", отмечает издание. Там посчитали, что бывший парламентарий "представляет угрозу для функционирования и дееспособности бундестага".
Оэме заявил, в свою очередь, что решение об отказе ему в пропуске носит политический характер, однако намерен продолжить дальнейшие разбирательства в суде.
Ульрих Оэме был депутатом бундестага в период с 2017 по 2021 годы и после истечения своих полномочий работал помощником депутата от АдГ Эдгара Науйока.
По информации Zeit, помимо Оэме, в настоящее время еще два помощника депутатов бундестага от АдГ пытаются добиться права в суде на проход в парламент.
Ранее газета Bild
сообщила об отказе в выдаче пропусков в бундестаг семи сотрудникам партии АдГ после федеральных выборов, прошедших в феврале 2025 года. Им запретили вход в здания парламента и они не получают заработную плату.