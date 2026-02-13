Суд отклонил апелляцию экс-депутата бундестага из-за "контактов с Россией"

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото

БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил апелляцию бывшего депутата бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ульриха Оэме на решение об отказе в выдаче ему пропуска в здание немецкого парламента из-за "контактов с Россией", сообщает газета Zeit со ссылкой на постановление суда.

"Высший административный суд Берлина-Бранденбурга … отклонил жалобу политика из АдГ в ускоренном порядке", - говорится в материале.

Таким образом, суд подтвердил оценку администрации бундестага, которая ранее отказала Оэме в пропуске в парламент из-за его "контактов с Россией", отмечает издание. Там посчитали, что бывший парламентарий "представляет угрозу для функционирования и дееспособности бундестага".

Оэме заявил, в свою очередь, что решение об отказе ему в пропуске носит политический характер, однако намерен продолжить дальнейшие разбирательства в суде.

Ульрих Оэме был депутатом бундестага в период с 2017 по 2021 годы и после истечения своих полномочий работал помощником депутата от АдГ Эдгара Науйока.

По информации Zeit, помимо Оэме, в настоящее время еще два помощника депутатов бундестага от АдГ пытаются добиться права в суде на проход в парламент.