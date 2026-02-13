Суд арестовал замгубернатора Челябинской области по делу о взятке

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает в пятницу корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Фалейчику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 апреля", - огласил решение судья.

Фалейчику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (взятка).