https://ria.ru/20260213/sud-2074243408.html
Суд арестовал замгубернатора Челябинской области по делу о взятке
Суд арестовал замгубернатора Челябинской области по делу о взятке - РИА Новости, 13.02.2026
Суд арестовал замгубернатора Челябинской области по делу о взятке
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, обвиняемого в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:41:00+03:00
2026-02-13T17:41:00+03:00
2026-02-13T17:41:00+03:00
происшествия
москва
челябинская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074229854_0:72:3002:1761_1920x0_80_0_0_0f36c3692906fee43b42923c361d8620.jpg
https://ria.ru/20260213/prokuror-2074149879.html
москва
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074229854_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_1ab3b10feb1b6487ee078b3849fd6143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, челябинская область, россия
Происшествия, Москва, Челябинская область, Россия
Суд арестовал замгубернатора Челябинской области по делу о взятке
РИА Новости: замгубернатора Челябинской области арестовали по делу о взятке
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает в пятницу корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Фалейчику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 апреля", - огласил решение судья.
Фалейчику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ
(взятка).
По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая должность главы Копейского городского округа, Фалейчик получил взятку в размере 1,88 миллиона рублей от директора детского оздоровительного лагеря "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды.